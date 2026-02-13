Полициска операција „OnlyFans“ во Турција: Уапсени многу инфлуенсери, издадени се потерници по некои од нив

0 SHARES Сподели Твитни

Полицијата во Турција спроведе голема операција „OnlyFans“, во која беа цел на бројни инфлуенсери.

Како што е објавено, операцијата е покрената против 25 лица и две компании кои објавиле сексуално експлицитни објави за надомест на штета на платформата OnlyFans, како и на Telegram, кои се забранети во Турција.

Во рамките на операцијата, конфискуван е имотот на осомничените во вредност од приближно шест милиони евра. Во рамките на операцијата со седиште во Истанбул, против осомничените се покренати постапки во Адана, Анкара, Анталија, Едремит, Ѓолџук и Самсун.

Платформата OnlyFans беше блокирана во Турција на 7 јуни 2023 година со судска одлука на Првиот суд за прекршоци во Истанбул, со образложение дека содржи содржина што е некомпатибилна со јавниот морал и структурата на турското семејство.

Сепак, беше откриено дека до платформата се пристапува преку VPN мрежи и покрај нејзината забрана во Турција. Исто така, беше откриено дека осомничените објавувале сексуално експлицитни пораки на своите јавно достапни страници на социјалните мрежи за да го охрабрат пристапот до платформата.

Се покажа дека овие лица понудиле да споделат приватна содржина во замена за надомест, со цел да добијат поголема интеракција со сликите и видеата што ги споделувале. Тие исто така изјавија дека до оваа содржина може да се пристапи преку OnlyFans или приватни канали како што е Telegram.

Полицијата, исто така, утврди дека овие лица споделувале непристојна содржина на јавно достапни платформи и го инвестирале приходот што го заработиле од овие објави во движен/недвижен имот, биткоин, злато или со отворање орочени депозитни сметки во банки.

Меѓу другото, полицијата издаде налози како дел од истрагата, а на списокот се наоѓаат имињата на бројни турски влијателни личности, меѓу кои Мерве Ташкин, Гизем Багдачичек, Бурчин Ерол и Серпил Џансиз. Полицијата изјави дека тие се наоѓаат во странство.

