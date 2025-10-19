Полицијата во служба на изборите: Обезбедува бехатон плочки во Куманово

ИЗЈАВА НА ДЕНОТ

СОТИР КОСТОВ ЗА ЛЕГЕНДАТА НА ЧЕ ГЕВАРА

Че Гевара, во секој случај, умре на време, за да израсне во мит. Мит, кој до ден денес не се предава. Им се оттргнува на луѓето од рацете, ги збунува новинарите, истражувачите и науката, и повторно полетува преку Андите, како би могле луѓето да го бараат и среќаваат во далеките прашуми во Боливија, во кањоните на небеските Кордиљери, кои го наткрилуваат ланецот на латиноамерикански земји помеѓу Пацификот и Антлантикот. Сигурно е дека Ернесто Гевара е убиен во Боливија. Но уште по сигурно е дека Че останува и понатаму да живее. На вечно жешкото кубанско сонце, легендата за Че и понатаму живее.