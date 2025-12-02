Полицијата изврши рација во зградата, пронајде голи мажи: рацијата откри болна тајна, сите беа уапсени

0 SHARES Сподели Твитни

201 гол маж уапсени во „здравствен центар“ само за мажи беа ослободени откако беше откриено дека објектот всушност бил секс центар.

Ослободувањата следеа по минатонеделниот упад во машки сексуален центар кој работеше под маската на здравствен центар во Куала Лумпур .

Полицијата го надгледувала објектот во областа Чоу Кит пред да спроведе рација, за време на која пронашла 201 гол маж, секој покриен само со пешкир, по што сите биле уапсени, објавува „Дејли стар“, пренесува Klankosova.tv.

Според локалните извештаи, случајот бил отфрлен бидејќи ниту еден од вмешаните мажи не тврдел дека е жртва.

Шефот на градската полиција, Датук Фадил Марсус, изјави дека судот го отфрлил барањето на полицијата за изрекување мерка притвор.

Тој објасни дека полицајците кои ја воделе истрагата не можеле да ја продолжат бидејќи „ниту еден од нив не признал дека бил жртва на експлоатација, па затоа случајот бил затворен“.

