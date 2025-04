Полицијата излезе со соопштение по ужасниот напад во Ванкувер: „Истрагата е во тек, сите опции се на маса“ (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Полицијата во Ванкувер одржа прес-конференција по ужасниот напад во кој автомобил влета во толпата на уличен фестивал во канадскиот град.Според информациите од полицијата, сè уште се утврдуваат сите детали за овој инцидент, а началникот на полицијата Стив Раи изјавил дека возачот сè уште е во притвор каде ќе биде сослушан.Началникот на полицијата нагласи и дека во овој момент не може да се зборува за мотиви или дали инцидентот е поврзан со изборите што во понеделник ќе се одржат во оваа земја.

BIGBREAKING 🚨 Horrified accident at Vancouver’s Lapu Lapu Day celebration.Canadian police say people were killed after SUV plows into street festival in Vancouver. See the Driver who is in Police custody.#vancouverbc #lapulapu pic.twitter.com/q7qICfj6M4 pic.twitter.com/SHGR8XWCuV— Newton Chaurasia (@Vaayu22020) April 27, 2025

Кога станува збор за бројот на жртвите, Раи нагласи дека засега не може да се зборува за бројки од почит кон семејствата.„Жртвите се превезуваат во неколку болници, не би било фер семејствата да зборуваат за бројот на загинати или повредени“, рече тој.„Возачот ѝ е познат на полицијата. Истрагата е во тек, сите опции се на маса. Ќе имаме многу повеќе детали наутро“, заклучи тој.Сето тоа се случи за време на фестивалот Lapu Lapu Day организиран од филипинската заедница во Канада.“Тоа беше како воена зона. Имаше тела по целата земја. Видов “безброј” повредени луѓе”, рекол еден од новинарите кој бил присутен во моментот кога автомобилот удрил во луѓето.



