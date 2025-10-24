Полицијата им пиша казни на активистите кои ги блокираат камионите на „Бехтел и Енка“ во Прилепско

Протестите против изведбите на Бехтел и Енка во прилепското село Ореовец крај Плетвар добија на интензитет. Мештаните кои се спротиставуваат на ископите за градежен материјал и минирањето на коридорот, а дел од организаторите на блокадите за ТВ „24“ велат дека добиле казни од МВР.

– „Бектел и Енка“ со попициска придружба влезе во ископот, ние се собравме на барикадите, МВР ни пиша прекршочни казни за погрешно паркирање на автомобилот на коловозот и за неизвршување на наредба. Протестот е уредно најавен, а претпоставуваме дека ова е обид на МВР на ваков начин да издејствува непречена работа на ископот, рече Жарко Стевановски, адвокат и локален активист, за Телевизија 24.

Граѓаните, собрани околу иницијативата наречена „Спас за Прилеп“, тврдат дека минирањата и експлоатацијата на каменот токму од ова место ќе ги загрозат неколкуте извори на вода за пиење од кои се снабдува селото, и тоа во регион како Прилеп кој хронично има проблеми со водаснабдувањето.

Тие обвинија за „повторен напад од државата и ‘Бехтел и Енка’ врз Прилеп за отворање на нови рудници за мермер.“