ПОЛИЦИЈАТА ОДЗЕДЕ 4 АВТОМОБИЛИ поради нелегалните трки во Скопје

СВР Скопје најави дека ќе продолжи со засилени контроли за спречување на вакви незаконски активности кои го загрозуваат јавниот ред и безбедноста на сите учесници во сообраќајот.

Одделението за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје во понеделникот привремено одзеде четири патнички моторни возила, меѓу кои „мерцедес“, „ауди“, „шевролет“ и „форд мустанг“, поради учество во нелегални улични трки на булеварот Трета Македонска бригада во Скопје.

„По преземените дополнителни мерки и извршените проверки во станица за технички преглед, утврдено е дека две од овие возила произведувале зголемена бучава, поради што им се изречена мерка привремено одземање во времетраење од 90 дена, согласно член 344 став 3 од Законот за безбедност на патниот сообраќај. Во однос на останатите две возила, против нивните возачи се поднесени прекршочни платни налози поради утврдени неправилности во техничката исправност, како и поради користење на неовластено вградени затемнети фолии на стаклата“, се вели во полициското соопштение.

