„ПОЛИЦИЈАТА ОТКРИЛА БИЗАРЕН МОТИВ ЗА УБИСТВОТО НА 3 МЛАДИ“ Убијците од нив барале едно: Телата на двајца браќа и другар пронајдени во бунар

Мексиканските власти соопштија дека крадците убиле двајца Австралијци и еден Американец додека сурфале во Мексико за да им го украдат камионот, особено затоа што сакале гуми .Браќата Калум и Џејк Робинсон и Американецот Џек Картер Роуд последен пат биле видени на 27 април во мексиканската провинција Долна Калифорнија.

Обвинителите објавиле страшни детали за убиствата, но сè уште официјално не ги идентификувале телата. Тие рекоа дека членовите на семејствата на жртвите ги испитуваат телата за да видат дали можат да бидат идентификувани. Телата биле пронајдени во фаза на распаѓање откако крадците ги фрлиле во оддалечен бунар. Доколку роднините не можат да ги идентификуваат, ќе се направат дополнителни тестови. Во бунарот имало и четврто тело, кое било таму многу подолго.„Веројатноста дека се работи за нив е многу голема“, рекол главниот државен обвинител Марија Елена Андраде Рамирез во неделата, истакнувајќи дека телата сè уште се препознатливи и препознатливи. Рамирез ги опиша моментите на ужасот што го завршиле патувањето на браќата Џејк и Калум Робинсон од Австралија и Американецот Џек Картер Роуд.

Таа рече дека убијците поминале и го виделе пикапот и шаторите на странците и сакале да им ги украдат гумите.– Сигурно дале отпор – рекла таа за жртвите, а крадците ги убиле.Крадците потоа отишле на, како што рече таа, „исклучително тешко место за пристигнување“ и ги фрлиле нивните тела во бунар кој очигледно им бил познат. Таа рече дека истражителите не ја исклучуваат можноста истите осомничени да го фрлиле и првото, претходно тело во бунарот како дел од нивните кражби.– Можеби барале камиони во оваа област – рече таа.Местото каде што биле откриени телата во близина на градот Санто Томас било во близина на оддалечена крајбрежна област каде што во четвртокот се пронајдени шатори и камион на исчезнатите мажи долж брегот.Хесус Херардо Гарсија Кота, алијас Ел Кекас, и неговиот партнер Ари Жизел Гарсија Кота беа обвинети откако полицијата пронашла четири тела на дното на бунар на ранч во северно Мексико. Обвинет беше и Кристијан Алехандро Гарсија, братот на Цекас.Сите тројца осомничени во моментот на апсењето поседувале асортиман на метамфетамин и други нелегални дроги.Тројката била уапсена за време на две полициски операции во средата, на 1 мај – со 23-годишната Гарсија Кота, која била пронајдена со мобилните телефони на еден од исчезнатите мажи.Рамирез рече дека е започната истрага за убиство и посочи дека инспекторите веруваат дека тројцата мажи биле убиени во обид за грабеж. View this post on Instagram A post shared by Callum Robinson (@callum10robinson)– Кога се обиделе да дојдат до возилото, жртвите се спротивставиле на грабежот, разбојниците биле вооружени со огнено оружје и очигледно пукале во жртвите – изјави таа за 7News.Чаурите биле пронајдени на кампот каде последен пат биле видени тројцата мажи, на местото за сурфање познато како Ла Бокана во Санто Томас, објавија локалните медиуми.Локална лабораторија ќе преземе форензички тестови за да утврди дали телата се телата на исчезнатото трио, се вели во соопштението на Окружното обвинителство во Долна Калифорнија.

