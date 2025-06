0 SHARES Сподели Твитни

Како што соопшти полицијата, кај О.Ф.Т. (23) е пронајдена марихуана, а кај А.Ј.Б. (20) се пронајдени 19 куршуми пиштолска муниција калибар 7.62 мм.

По документирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни поднесоци.

The post Полицијата пронајде дрога и куршуми и уапси двајца турски државјани. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: