Украинските антикорупциски власти утрово ја претресоа куќата на Андриј Јермак, шефот на кабинетот на украинскиот претседател Володимир Зеленски, објави „Украинска правда“.

Според снимките од украинската веб-страница, околу 10 службеници на Националното биро за борба против корупција на Украина (NABU) и Специјализираното обвинителство за борба против корупција (SAPO) влегле во делот од Киев каде што се наоѓаат владини згради.

Повеќе детали засега се непознати.

Да ве потсетиме дека медиумите претходно пишуваа декаЈермак консолидираше невидено ниво на моќ во рамките на украинската влада и има влијание во парламентот , владата и клучните државни институции.

Влијанието на Јермак се протега и до органите за спроведување на законот преку неговите доверливи заменици, а тој е во центарот на врвните дипломатски состаноци, честопати засенувајќи ја традиционалната дипломатска служба на Украина.

Широките овластувања и желбата на Јермак за контрола се предмет на широка дискусија меѓу украинските и странските претставници. Оние што разговараа со „Киев Индепендент“ со сигурност тврдат дека Јермак бил тој што „го повлекол чкрапалото“ во неодамнешниот напад врз антикорупциските институции во земјата .

Истите луѓе наведуваат дека улогата на Јермак е една од причините зошто нападот не успеал.

