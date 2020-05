Полнети панцероти од компир – сочен ручек од кој сите ќе бараат уште

View this post on Instagram

I calzoni di #patate filanti sono facili e veloci da preparare e saranno sicuramente un successo. Ripieni con formaggio e prosciutto o con verdure di stagione, si preparano in padella in pochi minuti! INGREDIENTI 600g patate bollite sale pepe 100g parmigiano olio d'oliva (2 cucchiai) prezzemolo 250g farina (aggiungere se necessario) prosciutto cotto provola PREPARAZIONE 1. Bollite le patate in acqua bollente o in microonde, poi schiacciatele aggiungendo sale e pepe. 2. Aggiungete l'olio d'oliva, il parmigiano e gradualmente la farina. 3. È importante lavorare l'impasto avendo sempre a portata di mano della farina. 4. Formate dei medaglioni con una tazza e farcite con prosciutto e formaggio. 5. Piegate il medaglione su se stesso formando un calzone. 6. Cuocete in padella per circa 4 minuti per lato con dell'olio d'oliva. In alternativa cuocete in forno a 180° per 20 minuti.