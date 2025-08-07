Половина од мандатот во посета на болни го посвети: Вучиќ објави фотографија со министерот Глишиќ од болничкиот кревет – „Дарко нескршлив!“

Српскиот претседател Александар Вучиќ објави фотографија со министерот за јавни инвестиции Дарко Глишиќ. Како што може да се види на фотографијата, Глишиќ лежи во болнички кревет и ја држи раката на српскиот претседател.

Вучиќ покрај фотографијата од болницата напиша:

„Дарко нескршлив!“

На српскиот министер за јавни инвестиции Дарко Глишиќ му се слоши во студиото на телевизиската станица Пинк. Тој беше гостин во утринска програма и кога требаше да одговори на едно од прашањата, одеднаш почна да пелтечи и не можеше да изговори ниту еден цел збор. Водителите го прашаа неколку пати дали е добро, но тој не можеше да одговори, па програмата беше прекината. Подоцна, министерот за здравство објави дека Глишиќ е итно опериран во Клиничкиот центар на Србија и дека доживеал мозочен удар.