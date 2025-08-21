Полска испрати протестна нота до Русија по пад на дрон на нејзина територија

Полското Министерство за надворешни работи денеска испрати протестна нота до руската амбасада во Варшава поради дрон кој паднал и експлодирал на полска територија, изјави портпаролот на министерството, Павел Вронски.

Во нотата, која ќе биде доставена и до руското Министерство за надворешни работи, Варшава укажува на „кршење на полско-рускиот договор за пријателство и соработка, како и на Чикашката конвенција“.

Полските власти го оценија инцидентот како „очигледно непријателски чекор кон Полска и Европската унија“.