Полскиот режисер Кемпински ангажиран за нова претстава во Македонија

Театарот „Отпишани“ со задоволство објавува дека еден од најистакнатите полски режисери, Грзегорз Кемпински, ќе биде режисер на нова македонска претстава. Оваа есен, публиката во Македонија ќе може да ја доживее продукцијата „Животот е краток и нејасен“, создадена од македонскиот драматург Марјан Анѓеловски и независниот театар „Отпишани“. Драмата носи сатиричен тон и преку апсурдни моменти се осврнува на темите на изгубени вредности, расипаност и колективно безумие.

Новата претстава следува по успехот на „Среќен мртовец“, исто така од театарот „Отпишани“, каде во главната улога блескаше легендарниот актер Благој Чоревски. Грзегорз Кемпински, кој ужива широка интернационална репутација и е носител на бројни награди за неговото создавање на сцена и филм, ветува возбудливо и иновативно театарско доживување.

