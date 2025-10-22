ПОЛСКИ ПИРОШКИ ПОДОБРИ ОД БИЛО КОЈА ПИТА: Лесни се за правење и се топат во устата

0 SHARES Сподели Твитни

Ви треба:

500 г брашно1 јајце250 мл топла водапрстофат сол2 лажици масло

За филот:

250 г компири200 г свежо сирењесолбибер2 лажици путер

За сервирање:

павлака по желбасвеж магдонос

Подготовка:

Измешајте брашно со сол, потоа додадете јајце, масло и вода и замесете мазно и еластично тесто. Оставете да отстои 15-20 минути. Потоа изгмечете ги и сварете ги компирите, потоа додадете сирење и путер, и зачинете со сол и црн пипер. Потоа добро соединете. Развлечете го тестото тенко, па исечете кругови. Ставете една лажица фил во средината, потоа превиткајте го и добро затворете ги рабовите. Во голем сад сварете вода со прстофат сол. Гответе 3-5 минути, додека не испливаат на површината. На крајот, премачкајте ги пирогиите со павлака и наросете со магдонос.

