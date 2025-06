Полусестрата на Кејт Мос проговори за предозирањето со популарниот лек за слабеење, Оземпик

0 SHARES Сподели Твитни

Освен што блескаше во провокативен црн фустан на роденденската забава на нејзината пријателка Џесика Хорвел во Лондон, Лоти отворено зборуваше за притисоците што ги чувствувала во текот на својата кариера во документарната емисија „Цената на совршенството“.Таа призна дека од почетокот на својата кариера чувствувала дека се очекува од неа да биде „копија на нејзината постара сестра“. „Секогаш чувствував дека ме споредуваат со неа. Луѓето беа како: „Одлично, сега имаме нова Кејт Мос“. Беше голем притисок – да изгледам и да се однесувам како неа“, рече Лоти.Таа, исто така, објасни дека нејзините несигурности во телото започнале во детството, а светот на манекенството го направил уште полошо. View this post on Instagram A post shared by Lottie Moss (@lottiemossxo)Опасен пат до губење на тежинатаЛоти откри дека притисокот од врсниците ја навел да посегне по брзи решенија, вклучувајќи инјекции на Оземпик, лек што се користи за дијабетес, но кој стана популарен за губење на тежината. „Слушнав дека делува и си помислив зошто да не го пробам. Го добив нелегално од лекар кој даваше инјекции „под маса“, без никакви тестови“, призна таа.По само две недели употреба, Лоти ослабела седум килограми, но нејзината состојба одеднаш се влошила – доживеа епилептичен напад и заврши итно во болница. „Се чувствував како да умирам. Тоа беше застрашувачко искуство“, рече таа.И покрај сè, таа призна дека во еден момент, откако ја напуштила болницата, била задоволна од својот изглед – токму затоа, вели таа, разбира зошто луѓето се враќаат на ваквите методи. „Нема да лажам, неколку пати размислував повторно да го земам Оземпик. Тоа покажува колку е заразно тоа чувство на слабост.“ View this post on Instagram A post shared by Lottie Moss (@lottiemossxo)Враќање кон природниот изгледПокрај борбата со тежината, Лоти неодамна одлучи да ги отстрани филери од усните и вилицата, како и тетоважа под окото, бидејќи, вели таа, „конечно се чувствува како себеси“.Во 2021 година го отвори OnlyFansЛоти Мос се посвети на манекенството на 14-годишна возраст, но откако учествуваше во реалното шоу Celebs go Dating, во 2021 година одлучи да ја отвори својата страница OnlyFans, каде што, според Daily Mail, заработувала околу 36 илјади евра месечно. Неодамна откри дека повеќе не планира да го прави тоа бидејќи, како што рече, „станала жена“ и го надраснала објавувањето експлицитна содржина.

