„Помал фокус значи помалку поддршка“ – Зеленски стравува поради новата војна

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска предупреди дека конфликтот на Блискиот Исток може да се продолжи, што може да доведе до тоа партнерите на Киев да обрнат помалку внимание на Украина и да го намалат снабдувањето со системи за воздушна одбрана, пишува Украинска правда.

„Се надевам дека војната на Блискиот Исток нема да трае долго, не само затоа што се грижам за Украина, туку и затоа што секој изгубен или уништен човечки живот е трагедија. Во меѓувреме, не гледаме напредок во мировните преговори. Доколку не се постигне траен мир или прекин на огнот во првите денови од конфликтот, постои голем ризик од негово продолжување“, рече Зеленски.

Тој рече дека тоа дефинитивно ќе влијае на ситуацијата во Украина.

„Помал фокус значи помалку поддршка. Помала поддршка значи помалку воздушна одбрана“, додаде тој.

Зеленски изјави дека Русија му помага на иранскиот режим.

„Русија му обезбедува помош на иранскиот режим. Знаеме што е доставено досега, иако точниот обем на таа помош не е целосно познат. Добро е што иранскиот режим се чини дека не е во можност да ѝ обезбеди на Русија ракети и некое друго оружје што го користи во нападите врз Украина“, рече тој.

Украинскиот претседател, исто така, објави дека експерти за пресретнување беспилотни летала ќе пристигнат на Блискиот Исток следната недела.