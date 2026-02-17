Поминал 93 дена под вода, излегол 10 години помлад: Телото доживеало неверојатни промени, лекарите биле шокирани (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Замислете да поминете повеќе од три месеци под површината на океанот и да излезете десет години помлади. Токму тоа му се случи на пензионираниот офицер на морнарицата Џозеф Дитури откако живеел во мала капсула длабоко во Атлантскиот Океан 93 дена. Неговиот извонреден подвиг не бил само авантура – тој претставувал пионерско истражување за тоа како животот под вода , во средина под притисок, влијае на човечкото тело.

Срушен светски рекорд и подмладување

Дитури излезе од својата капсула од приближно 9 квадратни метри со неверојатни резултати. Не само што го сруши претходниот светски рекорд за престој под вода, кој беше 73 дена, туку, според резултатите од тестот, го поништи процесот на стареење и излезе десет години помлад.

Промени на клеточно ниво

Назад на копно, медицинските тестови покажаа дека теломерите на Дитури – заштитните ДНК капачиња на краевите на хромозомите кои нормално се скратуваат како што старееме – се 20 проценти подолги отколку пред нуркањето. Бројот на неговите матични клетки исто така нагло се зголеми, а неговите целокупни здравствени индикатори претрпеа впечатлива трансформација.

Подобрен сон и здравје на срцето

Придобивките не застанаа тука. Дитури забележа значително подобрување во квалитетот на сонот – помеѓу 60 и 66 проценти од ноќта беше поминат во длабок REM сон. Неговото ниво на холестерол се намали за 72 единици, додека маркерите на воспаление беа преполовени. Овие промени се припишуваат на подводниот притисок, за кој е познато дека има повеќекратни корисни ефекти врз телото.

Хипербарична терапија и идни примени

Сличен вид терапија е престој во хипербарична комора, што ја подобрува функцијата на мозокот и ги зголемува когнитивните способности. Истражувањето на Дитури му овозможило да набљудува како човечкото тело реагира на услови на покачен притисок во подолг временски период. Во интервју за британскиот весник „Дејли меил“, Дитури зборувал за ветувачките примени на хипербаричната медицина.

„Ви треба место како ова кое е отсечено од надворешни активности. Пратете луѓе тука на двонеделен одмор, каде што можат да се релаксираат, да си ги разгалат стапалата и да ги искусат придобивките од хипербаричната медицина“, објасни тој.

Физичка активност и метаболизам

И покрај тоа што имал минимална опрема за вежбање, Дитури успеал да остане во форма вежбајќи еден час, пет пати неделно , користејќи само еластични ленти за отпор. Тој успеал да ја зачува мускулната маса што ја стекнал за време на престојот во комората.

Тој, исто така, забележал значителни подобрувања во метаболизмот, постигнувајќи повитка фигура. Неговиот број на матични клетки, веќе познат по својот потенцијал во борбата против видливите знаци на стареење, се зголемил десеткратно.

