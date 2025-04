Помладите генерации лудуваат по него, а неговите специјално дизајнирани изведби го освојуваат ТикТок: Кој е Даниел Сиви

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот пејач и поранешен член на популарниот бенд Why Don’t We, кој официјално се повлече од сцената во 2022 година – Даниел Сиви штотуку ја започна својата соло турнеја.Имено, пејачот се погрижи секој настап да стане вистинско музичко искуство, ретко видено дури и на TikTok, каде што неговите концертни клипови имаат стотици илјади прегледи.Името на Даниел стана познато во 2015 година, кога имаше само 15 години и влезе во првите девет натпреварувачи на 14-та сезона на „Американски идол“. Сепак, вистинската слава ја стекна како дел од бој-бендот Why Don’t We.Во 2022 година, групата беше принудена да направи пауза поради правен спор со поранешното раководство, а дури во февруари 2025 година беше донесена одлука: петте членови ги загубија правата да го користат името на бендот, што значеше крај на нивната заедничка кариера. @danielseavey this song is so good it’s hard to even believe humans wrote it 😭 last chorus was special 🤍 @Goo Goo Dolls ♬ original sound – Daniel Seavey Даниел тоа беше можност за нов почеток. Имено, тој на 7-ми март го издаде својот прв албум „Second Wind“, а набрзо потоа тргна на светска турнеја која моментално е во тек, а она што го издвојува не е само неговата музика – туку начинот на кој ги доживува концертите.На TikTok, Даниел стана вирален токму поради уникатната енергија што ја носи на секој концерт. За време на настапот, тој често се симнува од сцената и се придружува на публиката во првите редови, изведувајќи песни како „Sleeping With The Lights On“ во интимна, искрена атмосфера што ја замаглува границата помеѓу изведувачот и публиката. @danielseavey the last chorus ended up being so magic 😭😭😭 such a perfect song @Taylor Swift ♬ original sound – Daniel Seavey Сепак, она што ги прави неговите концерти навистина посебни е Loop Section – музичка секвенца која го одзема здивот. На секоја изведба, уметникот ја поканува публиката да избере песна што тој не само што ќе ја пее, туку ќе ја изведе со употреба на низа инструменти: гитара, пијано, тапани, бас, па дури и виолончело.Сето ова го прави во живо, со помош на педала за лупер – уред кој му овозможува во живо да снима и да поставува звучни фрагменти. @daniel.seaveys.hq When he touches her shoulder 😍 @Daniel Seavey #danielseavey #newmusic #ontour #tour #concert #concerttok #tickets #fanfic #fanfiction #wattpad #yn #live #booktok #sleepingwiththelightson #secondwindtour #bensonboone #coachella #deanlewis #myfaultlondon #rolemodel #sombr #alexwarren #oliviarodrigo #gracieabrams #sexy #shirtless #hot #viral #foryou #fy #fyp ♬ original sound – DANIEL SEAVEYS HQ Овој импровизиран момент – кој е и техничка демонстрација и креативна експлозија – стана врв на неговите изведби.Даниел веќе има реинтерпретирано иконски хитови како што се: „Iris“ од Гу Гу Долс, „Sailor Song“ од Џиџи Перез, „Sex on Fire“ од Kings of Leon, „Style“ од Тејлор Свифт, „What Makes You Beautiful“ од One Direction, како и „Pink Rollan Club“.

