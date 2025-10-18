Поништена листата за советници на ДНЕТ за Град Скопје, предложиле починато лице

0 SHARES Сподели Твитни

Државната изборна комисија ја поништи листата за советници за Град Скопје поднесена од Движењето на национално единство на Турците затоа што на листата предложиле починато лице.

Од ДИК денеска информираа дека на 17 октомври по допрен глас дошле до информација дека на листата има починато лице и предлага за овој случај да постапува Јавното обвинителство.

На денешната седница, ДИК отфрли седум приговори за лично избирачко право, а три прифати.

За изборите што ќе се одржат утре акредитирани се 1 463 набљудувачи од кои 807 домашни и 644 меѓународни и 12 странски новинари.

