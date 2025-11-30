Поплавени објекти во штипскиот регион, одрони на повеќе патни правци

Информација за Струмичкиот, Штипскиот и Кумановскиот регион што во изминатиот период беше зафатен од обилните врнежи од дожд до 12:00часот

На територијата на Струмучкиот регион по обилните врнежи од дожд засега нема пријави за направени штети. Состојбата мометално е стабилна.

На територијата на Штипскиот регион како последица на обилните врнежите од дожд, имаше поплави на простории од објекти (подрумски кои се користени како магацини), дворни места и неожнеани ниви со ориз во неколку локации во Општина Чишиново-Облешево (селата Чишиново, Облешево и Спанчево). Исто така имаше поплавени бушотини за вода за пиење каде што водата е загадена и има забрана за пиење. Забележано е ниво на излевање од речните корита на река Брегалница во Општина Чишиново – Облешево каде има зафатено куќи односно подрумски простории и неожнени ниви со ориз.

Како последица на врнежите од дожд, имаше пријава за свлечиште на Радовиш-Штип (експресен пат) и с Злетово-брана Кнежево. Исто така имаше пријави на одрони на патните правци Бреана Калиманци-Македонска Каменица, Делчево Граничен Премин, Македонска Каменица – Рудник Саса и патниот правец Делчево -Пехчево. Денеска на терен повторно се екипите од ЈКП на Општина Чишиново – Облешево и ТППЕ Кочани за интервенција.

На територијата на Општина Куманово, Општина Липково, Општина Старо Нагоричане, Општина Крива Паланка и Општина Ранковце нема излевање на реки

Од Кризниот штаб при Општина Липково е добиено барање за итно постапување и интервенција поради висок ризик од лизгање на земјиште во с.Липково. Барањето е препратено до ДСЗ – Куманово, СВР Куманово и ЈП за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта – Куманово.