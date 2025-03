Поплави во градот: Апел до граѓаните и затворање на универзитетите

0 SHARES Сподели Твитни

Шпанските власти ги повикаа граѓаните да го ограничат користењето на автомобилите во Мадрид поради обилните поплави предизвикани од реката Манзанарес. Водостојот на оваа мадридска река драстично порасна, што резултираше со зголемување на нејзиниот проток до 15 пати, според известувањето на Ел Паис. На пет регионални автопати се воведени блокади, додека Генералниот директорат за транспорт апелира на воздржување од патување со автомобили во главниот град и неговиот регион. Министерството за труд предложи работа од дома како решение, а образовните институции како Универзитетот Комплутенсе, Автономниот универзитет во Мадрид, Универзитетот Крал Хуан Карлос и Политехничкиот универзитет од Мадрид ја стопираа наставата. Состојбата во престолнината е загрижувачка поради постојаните дождови, топењето на снеговите од планината Сиера и зголеменото испуштање на вода во Манзанарес од браната Ел Пардо. Советодавниот комитет за планирање на поплави препорача на граѓаните да избегнуваат непотребни патувања, посебно во близина на реките.

