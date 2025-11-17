Популарен естетски третман во Турција одзема животи: Операција од 50.000 евра има огромни последици

0 SHARES Сподели Твитни

Операцијата за продолжување на екстремитетите во Турција е многу популарна и носи висок ризик од тромбоза, диспропорција на телото и смрт.

Медицинскиот туризам е во пораст во Турција, со повеќе од 1,5 милиони странски туристи кои доаѓаат од медицински причини. Еден од најновите трендови е продолжувањето на коските, кое станува сè попопуларно меѓу оние кои сакаат да ја зголемат својата висина од естетски причини.

Цените на овие операции варираат од 20.000 до 50.000 евра, а дополнително се плаќа постоперативна физиотерапија и сместување во траење од три месеци, што може да чини уште 8.000 евра.

Најпознатиот метод за продолжување на екстремитетите е техниката Илизаров, која е развиена во 1950-тите во Русија. Овој метод вклучува одвојување на коските со надворешен фиксатор, така што тие постепено се регенерираат. Постојат и понови методи, како што е Precise 2, кои се помалку инвазивни и користат далечинско управување за контрола на прачките во коските.

Огромен здравствен ризик

Иако многумина веруваат дека овој вид операција може да им го подобри изгледот, експертите предупредуваат на сериозни ризици. Компликациите може да вклучуваат оштетување на нервите, инфекции, тромбоза, па дури и смрт, како што беше случајот со саудиски државјанин кој почина во постоперативниот период во Истанбул, објавува „Кориере“.

Исто така, има пациенти кои подоцна се каат за својата одлука, како на пример една манекенка, која се зголемила во висина затоа што сакала да биде повисока, но на крајот имала непропорционални телесни пропорции.

Експертите, како што е д-р Џоване Вебер, кој работи во областа на ендокринологијата многу години, нагласуваат дека продолжувањето на екстремитетите од естетски причини носи големи ризици и не се препорачува за луѓе кои немаат медицински индикации за овој вид операција. На пример, во Италија, ваквите процедури се забранети надвор од медицинска потреба, како што се малформации или сериозни повреди.

Иако Турција нуди конкурентни цени, многу е важно да се проверат акредитациите на клиниките пред да се одлучи за таква процедура, бидејќи безбедносните стандарди во естетската медицина не се секогаш доволни. Според британското Министерство за надворешни работи, неколку британски државјани починале во Турција по компликации од козметичка хирургија.

Иако побарувачката за овој вид операција расте, експертите советуваат претпазливост и внимателен избор на клиника, бидејќи операцијата за продолжување на коските може да има сериозни здравствени последици.

