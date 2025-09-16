Популарната храна може да го намали ризикот од мозочен удар

0 SHARES Сподели Твитни

Мозочниот удар е една од водечките причини за смрт и инвалидитет во светот, а високиот крвен притисок е поврзан со повеќе од половина од случаите. Исхраната игра важна улога во намалувањето на ризикот, а храната богата со хранливи материи може да има големи придобивки за здравјето на срцето и крвните садови.Меѓу млечните производи што можат да го намалат ризикот, се издвојува јогуртот. Редовното консумирање на оваа намирница може да помогне во намалувањето на крвниот притисок и подобрувањето на функцијата на крвните садови, особено кај лицата со хипертензија.„Понискиот крвен притисок значи и помал ризик од мозочен удар, поради што нутритивниот пакет млечни производи, вклучувајќи го и јогуртот, е пријател на здравјето на срцето“, објаснува диететичарот и нутриционист Барбара Барон за EatingWell.Освен пробиотици, јогуртот е богат со калциум, калиум и протеини.Една од причините зошто јогуртот може да го намали ризикот од мозочен удар е неговата содржина на пробиотици. Пробиотиците ја поддржуваат здравата цревна микробиота, а рамнотежата на „добрите“ бактерии е поврзана со регулирање на крвниот притисок и намалување на воспалението.„Бидејќи јогуртот содржи добри бактерии, неговата консумација може да го зголеми бројот на пробиотици, да ја подобри микросредината во цревата и да произведе голем број корисни ефекти врз човечкото тело, со што се намалуваат шансите за мозочен удар“, вели диететичарот и нутриционист Рејна Франко.Покрај пробиотиците, јогуртот е богат со калциум, калиум и протеини, хранливи материи кои се клучни за регулирање на крвниот притисок и одржување на здрава телесна тежина. „Протеините ни помагаат да останеме сити за време на оброците, што може да го намали прејадувањето и да ја поддржи здравата телесна тежина“, забележува диететичарката и нутриционистка Меган Хаф.Ова го прави јогуртот едноставен и ефикасен начин за поддршка на здравјето на срцето и намалување на ризикот од мозочен удар.

