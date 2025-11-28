Популарна исхрана: Дали диетите со висок процент на протеини се безбедни?

0 SHARES Сподели Твитни

Со сите достапни високопротеински и модифицирани високопротеински диети, постои огромна потреба од информации за тоа како точно функционираат овие планови за исхрана и дали се добри за вашето тело.

Исто така, дали тие навистина се магично стапче што може да ви помогне да ослабете? Стефани Сасос, регистриран диететичар во Институтот „Гуд Хаускипинг“, откри колку се безбедни овие диети.

Што е високопротеинска диета

Високопротеинската диета е план за исхрана кој обично нагласува големи количини на протеини и само мали количини на јаглехидрати.

„Протеините се важен градежен блок на коските, мускулите, ‘рскавицата, кожата, па дури и крвта. Протеините и нивната улога во губењето на тежината се проучувани со години и покажале придобивки во однос на тоа да ве одржат сити подолго време и да помогнат во контролата на апетитот“, вели Сасос.

Таа вели дека секоја високопротеинска диета е различна и може да има различни ограничувања, истакнувајќи дека палео диетата е пример за високопротеинска диета, додека одредени нискојаглехидратни диети како што се Аткинс диетата, Саут Бич диетата, кето диетата и Зонската диета може да се сметаат за високопротеински диети.

Што можете да јадете со диета со висока содржина на протеини

Овие диети обично дозволуваат сите различни видови протеини и масти, вклучувајќи говедско месо, живина, риба, млечни производи, сирење, јајца, путер и масло.

„Тие обично ги ограничуваат јаглехидратите како леб, тестенини, овошје, скробен зеленчук, а со палео диетата, дури и мешунките се ограничени“, вели Сасос.

Дали диетата со висока содржина на протеини е добра за слабеење?

Можете да ослабете со диета со висока содржина на протеини, но постои една забелешка.

„Проблемот со диетите со висока содржина на протеини е тоа што тие често ги ограничуваат здравите јаглехидрати. Јаглехидратите задржуваат вода во телото, поради што луѓето имаат тенденција брзо да ослабат кога ќе започнат диета со висока содржина на протеини/ниска содржина на јаглехидрати, кога всушност тие само губат многу вода затоа што ги исфрлиле јаглехидратите“, истакнува тој.

Многу луѓе имаат тенденција да се стабилизираат по тој почетен пад на тежината со вода. Најдобрите диети со висока содржина на протеини се фокусираат на посни извори на протеини и вклучуваат некои здрави јаглехидрати.

Дали е здрава диетата со висок протеин?

Премногу од сè, дури и добра работа, може да биде проблем. Исхраната со висок протеин може да ги оптовари вашите бубрези, па дури и да доведе до дехидрација.

„Обично, идеалната количина за просечна личност е околу еден грам протеини на килограм телесна тежина дневно“, вели Сасос.

Ако сте физички активни, можеби ќе ви требаат повеќе протеини. Средбата со регистриран диететичар може да ви помогне да ги одредите вашите дневни потреби за протеини.

Бидејќи некои диети со висок протеин ја поттикнуваат конзумацијата на масно месо, тие можат да го зголемат ризикот од срцеви заболувања и други хронични заболувања.

„Обезбедете си посни извори на протеини како живина без кожа, риба, јајца, грав и јаткасти плодови. Не заборавајте го зеленчукот и обидете се да изберете јаглехидрати кои се богати со растителни влакна и богати со хранливи материи“, додаде таа.

