Популарниот пијалок може да предизвика опаѓање на косата кај мажите

Мажите кои имаат проблеми со опаѓање на косата треба да обрнат внимание на тоа што консумираат секојдневно. Некои пијалоци, иако вообичаени во исхраната, можат да имаат штетно влијание врз хормонската рамнотежа и здравјето на скалпот. Во видео објавено како дел од нејзината серија „Работи што не ви ги кажуваат“, лекарката д-р Нина Чандрасекаран објаснува дека една честа навика е поопасна отколку што многу луѓе сфаќаат.

Д-р Чандрасекаран предупреди дека газираните пијалоци и енергетските пијалоци се голема загриженост, бидејќи неодамнешните истражувања сугерираат дека тие можат да придонесат за опаѓање на косата и зголемена анксиозност кај мажите.

„Количината на шеќер и адитиви во овие пијалоци може да го наруши хормоналниот баланс на телото и негативно да влијае на целокупното здравје“, рече таа.

Таа додаде дека високите нивоа на кофеин го зголемуваат нивото на кортизол, хормон на стрес, додека вишокот шеќер ја нарушува циркулацијата и ги стимулира воспалителните процеси, што може да ги ослабне фоликулите и да го забрза опаѓањето на косата.

Докторот објасни дека комбинацијата од висок кортизол и воспаление предизвикано од шеќер создава состојба што ги ослабува ситните фоликули на косата. Кога нивната функција е нарушена, се јавува истенчување и зголемено опаѓање на косата, а ефектот не е ограничен само на скалпот – може да влијае и на други делови од телото. Според д-р Чандрасекаран, „високите нивоа на стрес, исто така, доведуваат до зголемено воспаление, што дополнително го влошува опаѓањето на косата“.

Како последна порака, докторката им советуваше на мажите да обрнат внимание на своите навики.

„Ако забележите дека ви паѓа косата и станувате поанксиозни, престанете да ги консумирате овие производи“, рече таа.

Таа истакна дека исклучување на овие пијалоци може да помогне во стабилизирање на хормоните и намалување на воспалението, што може да има позитивен ефект и врз физичкото и врз менталното здравје на долг рок.

