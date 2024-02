Поп ѕвезда скока во филмските води: Тејлор Свифт ќе го режира својот прв филм

0 SHARES Сподели Твитни

DISNEY, Netflix и Universal се натпреваруваа за правата за прикажување на концертниот филм Taylor Swift: The Eras Tour на нивните стриминг платформи, а Дизни победи, плаќајќи 75 милиони долари. Според World of Reel, ова не претставува крај на соработката меѓу Дизни и поп-ѕвездата.

Имено, Свифт веќе подолго време планира да се пресели во филмските води, а тој момент е се поблиску. Пејачката во декември 2022 година објави дека планира да сними филм за продуцентската куќа „Searchlight“ во сопственост на Дизни, а ќе започне со снимање веднаш штом ќе ја заврши својата светска турнеја „Ера“.

Свифт веќе го напиша сценариото за долгометражен филм кој самата ќе го режира. Познатата пејачка досега има режирано дури 18 спотови, а во 2021 година го напиша и режираше краткиот филм All Too Well: The Short Film, за кој многумина тврдат дека е инспириран од нејзината неуспешна врска со актерот Џејк Гиленхал.

Свифт веќе собра многу пофалби за нејзините режисерски потфати. Кинематограферот Родриго Прието рече дека Свифт е „одличен режисер“, додека режисерот на „Дедпул 3“, Шон Леви ја спореди со Стивен Спилберг.

Бидејќи Свифт ќе ја помине речиси цела 2024 година на турнеја, која ќе трае до 8 декември, продукцијата на филмот треба да започне или кон крајот на оваа година или на почетокот на следната.

