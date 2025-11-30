Поради потегот на Обрадовиќ, на Партизан му се заканува катастрофа, ѕвездата се закани со заминување

0 SHARES Сподели Твитни

Жељко Обрадовиќ поднесе оставка од тренерската позиција во Партизан оваа недела, и додека раководството на клубот и навивачите го молат легендарниот стручњак да остане, на црно-белите им се заканува сè поголема катастрофа.

Оставката на Обрадовиќ би можела да предизвика домино ефект, бидејќи некои играчи, доколку биде прифатена, ќе побараат да го напуштат Партизан.

Прв меѓу нив е европскиот шампион со Германија, Исак Бонга, кој, според грчкиот портал Спорт24, веќе ги известил челниците на Партизан дека ако Обрадовиќ ја напушти клупата, и тој ќе го напушти тимот.

Инаку, судбината на Обрадовиќ на клупата на Партизан ќе биде сосема јасна денес, бидејќи е закажана средба меѓу легендарниот стручњак и лидерот на клубот, каде што ќе се разговара за оставката.

Претходно, Обрадовиќ изјави дека неговата оставка е неотповиклива, а дали ќе се предомисли по неверојатниот пречек од навивачите на аеродромот, останува да се види.

Сето ова ќе биде внимателно следено од Бонго, како и од три клуба од Евролигата, кои, како што велат Грците, се заинтересирани да го доведат што е можно поскоро. А тие три клуба се Реал Мадрид, Фенербахче и Армани Милано.

Значи, конкуренцијата за доведување на Бонга, кој беше МВП на финалето на Евробаскетот оваа година, очигледно е многу жестока.

Бонга не е во најдобра форма оваа сезона, исто како и целиот тим на Партизан. Неговиот просечен учинок по натпревар во Евролигата е 8,2 поени, 5,4 скока и 1,2 асистенции.

