ПОРАДИ СВОЈОТ ЕКСТРЕМНО ДОЛГ ЈАЗИК СТАНА ВИСТИНСКА ИНТЕРНЕТ СЕНЗАЦИЈА Кога ќе видите што прави со него, ЌЕ ПАДНЕТЕ ВО НЕСВЕС

Шарлена Акино стана сензација на интернет поради невообичаено долгиот јазик .

Луѓето се восхитуваат на нејзиниот „талент“ кој е навистина уникатен.

Најдолгиот јазик на светот му припаѓа на Шанел Тапер , чиј јазик од врвот до средината на усната е долг импресивни 9,75 см.

Но, изгледа дека Шанел сега има конкуренција – има нов јазик што ја погодува мрежата.

Имено, Шарлена Акино стана вистинска сензација.

Младата жена, за која се верува дека е од САД, ги воодушеви и изненади обожавателите на Инстаграм и ТикТок со јазик што може да го допре нејзиното сопствено око.

И покрај тоа што сè уште не ја открила должината на јазикот, допирањето на носот и е лесна задача, допирајќи го средината без проблем.

Шарлена, чиј профил на TikTok, @charlenaaquino_gnc, собра повеќе од 462 илјади следбеници, секако максимално го користи својот необичен природен подарок, бидејќи заработува и споделувајќи персонализирани видеа со своите фанови.

