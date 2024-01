ПОРАДИ ТЕШКА БОЛЕСТ НАЈУБАВАТА ЖЕНА НА СВЕТОТ ОСТАНА БЕЗ ЗАБИ: Најбараната манекенка една година никој не ја виде, а сега се врати

0 SHARES Сподели Твитни

Познатата манекенка Бела Хадид , која ја носи титулата најубава жена на светот , пред една година се повлече од јавноста за да се посвети на своето здравје, кое значително се влоши.

Одвреме-навреме се најавуваше преку социјалните мрежи, но не се занимаваше со манекенство, ниту се појавуваше на јавни настани.

Тоа значи дека, покрај психичките проблеми со кои долго се борела, Бела со години боледувала и од Лајмска болест и чувствувала по 10 тешки симптоми на ден.

Фотографиите ја вознемирија јавноста

Да потсетиме, таа на почетокот на минатата година ја откри својата состојба со серија фотографии кои ги открија деталите за нејзината борба со Лајмската болест, која ја има од 2012 година. Поради сето ова, пред неколку месеци и остана без еден заб поради компликации со оваа болест, кога инфекцијата се проширила во вилицата.

За жал, Борелија, како што се нарекува и оваа болест, која се пренесува со заразени крлежи, како што тогаш истакна, „ги напаѓа забите, вилицата, мозокот, рбетот, коските и целиот нервен систем“.

„Секоја помала траума, без разлика дали е физичка или ментална, може да ја влоши болеста. Вилицата ми се воспалува секогаш кога сум под стрес или преоптоварена. Некои денови е добро, но некои денови е тешко. Но сега вилицата ме боли измачувачко. Утре сум ќе го извадам овој заб“, рече Бела за приказната пред неколку месеци.

Фотографиите ја открија нејзината исцрпувачка, исцрпувачка битка и замор зад гламурот и огромниот успех што ја направи најбараниот светски супермодел.

На неколку фотографии може да се види како IV се прикачени на раката на Бела , додека на други таа е на разни прегледи или медицински сестри и земаат крв. Исто така, манекенката храбро ги сподели и оние слики на кои е видно исцрпена и слаба, целосно без шминка и во домашно издание.

„Мојата состојба се влошуваше со текот на времето додека работев напорно, обидувајќи се да се гордеам себеси, моето семејство и луѓето кои ме поддржуваат. Тоа го зеде данокот на начини на кои не можам да објаснам. Да бидам толку тажен и болен, а сепак да имам толку многу благословите и привилегиите околу вас се веројатно најзбунувачката работа досега“, напишала Бела меѓу другото.

Агонизирачки симптоми

Хадид исто така рече дека нејзините симптоми вклучуваат неправилно чукање на срцето, отежнато дишење, несоница, главоболки, замор, анксиозност, чувствителност на светлина и бучава, дисфункција на тироидната жлезда, кандида, вкочанетост, тешкотии при одење, конфузија, магла во мозокот и болки во зглобовите.

Поради се, таа се повлече од јавноста и се посвети на поздрав начин на живот. Престанала да пие и изгледа дека конечно успеала да ја стави болеста под контрола. Убавата манекенка во последниот месец неколку пати е видена во јавноста, најчесто пред зградата во која живее нејзината сестра Џиџи.

Враќање

Но, сега таа се врати на работа, а нејзиниот прв ангажман создаде хаос на интернет.

Убавата Бела позирала само во долна облека на насловната страница на списанието Perfect, а речиси и да нема личност која со ентузијазам не ја коментирала оваа објава. Хадид беше многу вклучена во ова снимање, а креативниот тим го избра самата.

На една фотографија таа позира облечена во масивен принт на Шо на кој пишува: „Апсолутно ништо. Апсолутно ништо“, што е инспирирана од иконската фотографија на Деби Хари.

Во друга, Хадид носи маица со текст што Шо го искомбинира од британските таблоиди: „Врескам на совршен англиски“. Нејзиниот стил го направи Кети Гранд, која е главен уредник на списанието „Perfect“ и долгогодишна блиска соработничка со Хадид.

Фотографиите ги воодушевија фановите на познатата манекенка која се врати во светот на манекенството поубава од било кога

