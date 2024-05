„ПОРАДИ ТОПЛАТА ВОДА ПЛИВААТ НА ПОВРШИНАТА“ Огромни медузи повторно фотографирани во Јадранското Море (Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Во заливот Трст, најсеверното италијанско пристаниште во Јадранското Море, повторно се забележани медузи.Според видеото снимено од репортерот на „Блиц“, на површината на водата можеле да се забележат медузи како лебдат, но во многу помал број отколку на крајот на април 2022 година, кога, според италијанските медиуми, буквално го поплавиле пристаништето.Биолозите ја поврзуваат оваа појава со специфични воздушни струи и промени во температурата на морето.

Jellyfish are once again filling the port of Trieste in northern Italy, a phenomenon that was also observed in April last year https://t.co/pi0upWAmFW pic.twitter.com/slWQ3hNFAp— Reuters Science News (@ReutersScience) April 28, 2022

Во пролетта, морската вода е најтопла на површината каде што има најмногу планктони, па токму таму може да се видат медузите како лебдат.Но, за разлика од 2022 и 2021 година, кога беше вистинска инвазија на овие морски суштества на пристаништето Трст , сега се вклучени само поединечни случаи.

