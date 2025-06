Поради целосниот хаос на улиците на Лос Анџелес, гувернерот најави тужба против Трамп

Полицијата во Лос Анџелес објави во неделата вечерта дека целото подрачје на центарот на градот е прогласено за „незаконско собирање“.Додека демонстрантите продолжуваат да се судираат со полицијата во центарот на Лос Анџелес, полицијата предупреди дека „употребата на запаливи направи“ од страна на антивладините демонстранти ќе биде одговорена со „соодветна сила“, објави Си-Ен-Ен.

Downtown Los Angeles has been declared as an UNLAWFUL ASSEMBLY. You are to leave the Downtown Area immediately.— LAPD Central Division (@LAPDCentral) June 9, 2025

„Употребата на муниција што може да предизвика болка и непријатност е дозволена“, напиша полицијата на Лос Анџелес во објава на X.Во текот на ноќта, демонстрантите и полицијата се нападнаа едни со други со испукување запаливи направи на улицата Аркадија. Демонстрантите испукаа петарди кон полицајците во опрема за немири, додека полицијата одговори со солзавец и гумени куршуми.Гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, изјави дека државата ќе поднесе тужба во понеделник против администрацијата на Трамп поради, како што го опиша, „нелегално, неморално и неуставно“ распоредување на Националната гарда за справување со немирите во државата.Во интервју за MSNBC, Њусом го обвини американскиот претседател дека „додава масло на огнот“ во веќе постоечката криза.„Доналд Трамп ги создаде условите што ги видовте на вашата телевизија вечерва. Тој ги влоши условите откако објави дека ја презема Националната гарда. Ќе поднесеме тужба утре“, рече Њусом.Њусом, исто така, рече дека федералната наредба за распоредување на Националната гарда ги прекршила утврдените протоколи што бараат координација со државните гувернери. Гувернерот додаде дека претходно соработувал со Националната гарда за логистика, санација на пожари, како и за време на протестите за Џорџ Флојд.

Los Angeles: don’t take Trump’s bait.

Trump wants chaos and he’s instigated violence. Those who assault law enforcement or cause property damage will risk arrest.

Stay peaceful. Stay focused. Don’t give him the excuse he’s looking for.

— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 9, 2025