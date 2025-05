Пораката на израелскиот пратеник ја разоткрива рамнодушноста на светот: Синоќа убивме стотина луѓе во Газа и никому не му е гајле (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Член на израелскиот Кнесет и претставник на радикално десничарската Ционистичка партија, Зви Сукот, неодамна изјави во живо на телевизија дека повеќе од сто жители на Газа биле убиени во текот на ноќта и дека „на светот не му е гајле“, алудирајќи на неказнивоста со која Израел ја води својата војна против Газа.„Синоќа убивме речиси стотина жители на Газа… Никој повеќе не се грижи за тоа… Сите се навикнаа на идејата дека можете да убиете 100 луѓе во Газа за една ноќ… и никој во светот не се грижи“, рече Сукот, зборувајќи за израелскиот Канал 12.Изјавата дојде откако американскиот претседател Доналд Трамп ја заврши својата посета на Блискиот Исток, а Израел ги засили своите воени операции во Газа, убивајќи најмалку 378 Палестинци за само пет дена.

“Tonight we killed nearly 100 people from Gaza, and no one cares.”Tzippy Scott, a member of the Israeli Knesset, said in an interview on Channel 12 that the world has become desensitised to Israel killing civilians in Gaza. pic.twitter.com/QvuqXkqQAG— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 17, 2025

Најмалку десет лица беа убиени откако Израел објави „нова операција“ во саботата. Според извештаите на локалните медиуми, луѓе биле убиени додека се собирале да ја соберат оскудната хуманитарна помош достапна на територијата, која со месеци е под израелска блокада.Шокантни снимки од луѓе како лежат облеани во крв покрај вреќи со брашно се појавија на социјалните мрежи.Интензивирањето на израелските операции доаѓа во време кога хуманитарната ситуација во опколената Газа продолжува да се влошува, а една од последните функционални болници предупредува дека повеќе не може да ги лекува сериозно повредените поради недостаток на медицински материјали и напад во близина што ги оштети болничките објекти.Израел е под притисок да ја прекине повеќемесечната блокада на хуманитарна помош за територијата, која го доведе целото население на Газа на работ на глад.Израелската војна во Газа досега одзеде повеќе од 52.000 палестински животи, претежно жени и деца. Израел, исто така, ги напаѓаше и убиваше хуманитарните работници, медицинскиот персонал и новинарите. Повеќе од 200 новинари се убиени во Газа од октомври 2023 година.



Пронајдете не на следниве мрежи: