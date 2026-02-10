Порака од Анкара: Соборувањето на владата во Техеран со воздушни напади е празен сон, Ердоган го следи „досието за Иран“

0 SHARES Сподели Твитни

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан изјави дека моменталните тензии меѓу САД и Иран можат да се решат преку „креативна дипломатија“, нагласувајќи дека, според моменталната ситуација, не постои непосредна закана од војна.

Зборувајќи во програмата во живо, Фидан ја нагласи важноста од појавата на позитивна атмосфера по првиот контакт меѓу двете страни по долго време. Тој истакна дека е потребно да се најде креативно решение и дека двете страни покажуваат волја за решавање на проблемот.

„По првиот контакт по долга пауза, појавата на позитивна атмосфера е важна за нас. Мораме да најдеме креативно решение и гледаме дека двете страни имаат волја да го решат проблемот. Барем засега се чини дека нема непосредна закана од војна“, рече Фидан.

Регионот не може да си дозволи уште една војна.

Шефот на турската дипломатија истакна дека прашањето за Иран е во фокусот на Анкара, предупредувајќи дека регионот не може да издржи уште една војна и дека турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган внимателно го следи ова досие.

Тој потврди дека иранските и американските претставници одржале ретки разговори во Оман пред два дена, за што иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, ги информирал своите колеги. Фидан верува дека постигнувањето решение за иранското прашање би отворило врата за решавање на други проблеми, истакнувајќи дека нуклеарниот спор е примарно прашање меѓу САД и глобалната безбедност, додека другите теми се од регионален карактер.

Коментирајќи го покажувањето сила од двете страни – распоредувањето на флотата и бомбардерите од страна на САД и најавата на Иран за зголемување на бројот на ракети – Фидан рече дека тоа не треба да биде изненадувачки бидејќи страните често се подготвуваат за алтернативни сценарија.

„Прво, станува збор за демонстрација на сила, а второ, станува збор за подготвеност. Секој потенцијален конфликт би бил скап за двете страни“, додаде тој.

Промената на режимот во Иран е „празен сон“

Кога новинарите го прашаа дали верува дека американските воздушни напади би можеле да доведат до промена на владата во Иран, Фидан беше јасен.

„Не мислам дека е можна промена на владата во Иран. Владите не се менуваат со воздушни напади“, рече Фидан, нарекувајќи ги таквите очекувања „празни соништа“.

Според него, пореално сценарио би било слабеење на владата поради неможноста да обезбеди јавни услуги, што би го принудило раководството да донесува радикални одлуки, но не и колапс на системот однадвор.

Тој се осврна и на нуклеарната програма, појаснувајќи дека Иран не гради бомба, туку развива капацитети блиску до неа.

„Луѓето погрешно го разбираат ова. Тие не прават бомба, ниту пак има докази дека имаат намера да го сторат тоа, туку збогатуваат ураниум до ниво што предизвикува загриженост. Проблемот е збогатувањето на ураниум“, објасни Фидан.

Регионална соработка и Сирија

Турскиот министер нагласи дека на почетокот на февруари Турција одржала обемни консултации со регионалните партнери, вклучувајќи ги Катар, Саудиска Арабија, Египет и Обединетите Арапски Емирати, предлагајќи заедничка платформа за градење консензус за иранското прашање, слично на она што беше направено за прашањето за Газа.

Зборувајќи за Сирија, Фидан рече дека напредокот во зачувувањето на територијалниот интегритет е ограничен, но дека е клучно процесот да се води преку дијалог, а не преку крвопролевање. Тој го поздрави повлекувањето на терористичката организација ЈПГ/ПКК од одредени области, но нагласи дека недовербата сè уште постои и дека мора да се преземат дополнителни чекори за нејзино стабилизирање.

Да потсетиме дека Анкара, која одржува блиски врски и со Иран и со САД, се залага за дијалог откако ескалираа тензиите, а Турција претходно беше спомената како можна локација за директни преговори пред да се договори тие да се одржат во Оман.

