Порака од Вилнус: Украина треба да станe дел од Алијансата

Порака од Вилнус: Украина мора да се приклучи на Алијансата

Како што беше истакнато, овие држави се подготвени да allocate пет проценти од БДП за инвестиции поврзани со одбраната.

„Силно ја поддржуваме одлуката на Алијансата, која се однесува на неповратниот пат на Украина кон евро-атлантската интеграција, вклучувајќи го и членството во НАТО. Украина има право да избере свои безбедносни аранжмани и сама да одлучува за својата иднина, без странско мешање“, изјавија претставниците во соопштението.

„Ќе продолжиме да ги зголемуваме напорите за ограничување на Русија и сме подготвени да усвоиме нови санкции од Европската Унија“, се наведува во изјавата на Б9 и нордиските земји.

Во соопштението се потенцира и оценката дека Русија не покажува искрен интерес за мир.

На самитот во Вилнус присуствуваа лидерите на балтичките земји, Норвешка, Данска, Финска, Шведска и Исланд, како и Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, Бугарија и Романија.

Една од темите на самитот беше подготовката за претстојниот самит на НАТО во Хаг, кој ќе се одржи подоцна овој месец, како и поддршката на Алијансата за Украина во нејзината борба против Русија.

Домаќин на самитот беше литванскиот претседател Гитанас Науседа, а присуствуваа и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

