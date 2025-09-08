Поранешен батлер открива детали за раскинувањето на принцот Вилијам и Кејт Мидлтон: Што се случило зад затворени врати?

0 SHARES Сподели Твитни

Идниот крал и кралица на Велика Британија, принцот Вилијам и принцезата Кејт Мидлтон, се познати по нивниот хармоничен брак кој трае со години. Сепак, малкумина се сеќаваат дека двајцата биле разделени еднаш, во пролетта 2007 година. Сега, повеќе од една деценија подоцна, поранешниот батлер на принцот Вилијам, Грант Харолд, открива детали зад сцената додека се смирувале.Кејт Мидлтон и принцот Вилијам се разделијаГрант Харолд, кој беше во служба на кралското семејство, присуствуваше на приватна вечера на Денот на вљубените во 2008 година, кога Кејт и Вилијам се обидоа да ја обноват својата емотивна врска.– Беа сами, беше навистина убаво, всушност доста посебно – изјави Харолд за „People“, нагласувајќи дека тоа била „романтична вечера за нив, за време на која многу комуницирале со мене“.Според него, пред таа вечера, „тие не покажале вистинска блискост држејќи се за раце“.– Таа беше повеќе пријателка на Вилијам. После тоа, кога се смирија, работите целосно се променија, беше јасно дека се во врска. Нешто се промени и се знаеше дека се пар, и од тогаш сè беше прашање на време… Кога повторно се вратија еден кај друг, бев сигурен дека ќе се венчаат. Не знаевме колку долго ќе трае – рече поранешниот батлер на кралската двојка.Како започна љубовната приказна на Кејт Мидлтон и принцот Вилијам?Принцот Вилијам и Кејт Мидлтон се запознале во 2001 година на Универзитетот „Сент Ендрус“ во Шкотска, каде што двајцата студирале. Нивната врска започнала како пријателство, а подоцна се развила во романтична врска. Тие официјално почнале да се забавуваат во 2003 година, но како што споменавме, имале и криза во врската околу 2007 година, кога раскинале на одреден период.Сепак, тие наскоро се смирија и ја продолжија својата врска.Тие се венчаа на 29 април 2011 година во Вестминстерската опатија во Лондон. Свадбата беше еден од најследените настани во светот, а двојката доби огромна поддршка и восхит од целиот свет. Во бракот имаа три деца: принцот Џорџ (2013), принцезата Шарлот (2015) и принцот Луис (2018).

Пронајдете не на следниве мрежи: