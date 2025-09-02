Поранешен директор на АНБ: Мицкоски не бил следен и прислушкуван, документите во врска со сомневањата за злоупотреба треба да бидат декласифицирани

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот директор на Агенцијата за национална безбедност (АНБ), Виктор Димовски, утрово на својот Фејсбук профил одговори на обвинувањата за злоупотреби во Агенцијата што беа упатени во периодот кога тој ја водеше службата, поврзани со следењето и прислушувањето на тогашниот лидер на опозицијата, а сега актуелен премиер Христијан Мицкоски, како и на бизнисмени и новинари.Во публикацијата, Димовски, без да споменува имиња, вели дека во периодот кога бил на чело на АСК, лидерот на тогашната опозициска партија не бил предмет на посебен оперативен интерес на Агенцијата, ниту пак против него биле применети оперативно-технички мерки.Димовски го повикува актуелниот директор на Агенцијата за национална безбедност, Бојан Христовски, да ги декласификува документите за наводни злоупотреби, особено оние поврзани со Мицкоски.„Во текот на вчерашниот ден, премиерот и актуелниот директор на Агенцијата за национална безбедност изнесоа сериозни обвинувања за наводна злоупотреба на државни ресурси за прислушување на поранешниот лидер на опозицијата (сега премиер), бизнисмени и новинари од страна на АНБ и Агенцијата за разузнавање. Со оглед на тоа што на претходен брифинг за медиумите во АНБ беше споменат периодот од 2019 до 2024 година, од кој дел ја извршував и должноста директор на АНБ, со одговорност изјавувам дека тој, како лидер на тогашната опозициска партија во периодот од 2019 до 2022 година, не бил предмет на посебен оперативен интерес на Агенцијата, не бил предмет на организирана оперативна работа и затоа не бил цел против која се применувале какви било оперативно-технички мерки“, нагласува Димовски.Во оваа насока, како што истакнува тој, на негово барање, на дневен ред на надлежната собраниска комисија за надзор на работата на АР и АНБ беше ставена и точка за информирање за случајот и обвинувањата изнесени во електронските медиуми.Димовски беше првиот директор на Агенцијата за национална безбедност, која беше создадена по реформите во безбедносниот систем на земјата. Тој ја водеше агенцијата од нејзиното основање во 2019 година до 2022 година, кога беше заменет од Жарко Милошевиќ

