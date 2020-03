Поранешен европски шампион од Италија во бокс ја загуби битката со КОРОНАВИРУСОТ

На 61-годишна возраст, Ангело Ротоли почина во Бергамо, еден од најтешко најпогодените градови во оваа епидемија, а за да биде трагедијата на семејството уште поголема, од коронавирусот починаа и неговата мајка и неговиот брат. Ротоли беше шампион на Италија и Европа во минатото во крузер категорија, а во 1987 година го освои ВБЦ појасот.

