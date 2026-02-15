0 SHARES Сподели Твитни

Џордан Ибе, поранешен фудбалер на Ливерпул, беше уапсен минатиот месец и испрашуван во врска со наводен напад што се случи во декември минатата година.

Ибе, кој сега игра за Локомотив Софија во Бугарија, беше ослободен со кауција и треба да се појави пред Судот за прекршоци во Кројдон на 6 март.

Тој се вратил во Велика Британија од Бугарија за да присуствува на сослушување во друг, посебен случај. Неговото апсење го потврди и полицијата.

„Џордон Ибе е обвинет за напад со предизвикување телесни повреди. Обвинението се однесува на напад кој наводно се случил во недела, 14 декември 2025 година“, изјави портпаролот на полицијата, додавајќи:

„Тој беше уапсен на аеродромот Лутон на 30 јануари и приведен.“

Ибе се приклучи на Локомотив Софија минатиот ноември, откако го напушти англискиот тим од пониската лига Ситингбурн Таун.

The post Поранешен играч на Ливерпул уапсен за напад appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: