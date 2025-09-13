Поранешен командант на израелската армија: Повеќе од 200.000 луѓе се убиени или ранети во Газа

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот командант на израелската армија Херзи Халеви тврди дека повеќе од 200.000 Палестинци биле убиени или ранети во војната во Појасот Газа.Зборуваме за командантот кој во март годинава се повлече од функцијата началник на Генералштабот, водејќи ја израелската армија во првите 17 месеци од војната, која траеше речиси две години. Според него, 200 илјади, или 10 проценти од населението на Газа, биле убиени или ранети. Овие податоци се речиси идентични со податоците на Министерството за здравство во Газа.Од друга страна, израелските власти ги отфрлаат овие информации, тврдејќи дека се од пропаганден карактер. Сепак, меѓународните хуманитарни организации веруваат дека овие информации се точни.Како што пишува „Гардијан“, во Газа загинале 64.718 луѓе, додека 163.859 биле ранети. Се стравува дека бројот на убиените е многу поголем бидејќи телата на многу од убиените се под урнатините. Статистиката на Министерството за здравство во Газа не прави разлика помеѓу убиени цивили и борци, но според податоците на израелската разузнавачка служба, кои беа објавени во јавноста во мај оваа година, повеќе од 80 проценти од убиените биле цивили.Халеви уверува дека инсистирал армијата да дејствува во согласност со меѓународното хуманитарно право и негира дека каков било правен совет влијаел врз неговите воени одлуки или одлуките на неговите подредени. Тој истакна дека главната задача на израелските адвокати е да го убедат остатокот од светот во легалноста на воената акција, пишува Гардијан.

Пронајдете не на следниве мрежи: