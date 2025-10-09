Поранешен конгресмен откри како изгледале вечерите на израелските лобисти: Ако им се допаѓате, го скенираат кодот и донираат

Поранешниот конгресмен од Флорида и близок соработник на американскиот претседател Доналд Трамп, Мет Гец, за време на гостувањето во подкаст, опиша како изгледале вечерите организирани од израелската лоби група AIPAC.Гаец, во гостување во подкастот на Timcast, ја опиша првата вечера на која бил поканет од AIPAC.„Стигнувате таму и добивате етикета со име и QR код до неа. Потоа треба да разговарате со донаторите, и ако им се допадне она што го кажувате, тие го скенираат кодот и ви донираат“, рече Гетц.
Former Republican congressman and Trump ally Matt Gaetz:At my first AIPAC reception, you had to wear a name badge with a QR code, talk to donors, and if they liked you, they scanned it to donate on the spot.pic.twitter.com/rhv3djkvXy— Clash Report (@clashreport) October 8, 2025
Поранешниот конгресмен го опиша целиот процес како „деморализирачки“.„Те скенираат како да си конзерва доматна супа. Беше толку чудно“, рече тој.Патем, Гец е дел од растечката група републиканци, неформално предводена од конгресмените Томас Маси и Марџори Тејлор Грин, која е сè покритична кон Израел, во контекст на огромната финансиска помош испратена до оваа земја од Америка.Гец претходно опиша патување во Израел финансирано од AIPAC, односно ситуацијата кога пронашол непознат маж во неговата хотелска соба. Тој го пријавил овој инцидент, но AIPAC ги отфрлил неговите жалби.