Поранешен офицер на ЦИА открива: Ни е забрането да шпионираме за Израел, никој не сака да работи со Мосад

Поранешниот офицер на ЦИА, Џон Киријаку, во подкастот на Далтон Фишер зборуваше за работата на израелската разузнавачка служба Мосад, истакнувајќи дека ниедна разузнавачка служба не е слична на Мосад во нејзината практика на ладнокрвно убивање, додавајќи дека на САД им е забрането да шпионираат врз Израел.Киријаку бил долгогодишен „службеник за случаи“ во ЦИА, ангажиран во организирање шпионски мрежи во неколку земји и различни организации, но имал искуство во работа со израелската разузнавачка служба Мосад.„Моите искуства се универзално негативни, никогаш не сум имал позитивна средба со Мосад и никогаш не сум сретнал оперативец на ЦИА кој е таков. Бидејќи на Мосад не му е гајле што мислите или на што се обидувате да се фокусирате во вашата работа. Тие се грижат само за Израел“, рече Киријаку.

Тој додава дека за нив тоа е начин на преживување, што значи дека доколку е потребно, ќе го „регрутираат човекот што седи до нив“.„Тие убија 300 луѓе кои се обидуваа да го убијат Хасан Насралах. Тоа навистина го обезглави Хезболах, но тоа е исто така воено злосторство“, рече Киријаку (3:34).Зборувајќи за операцијата на Мосад во ликвидацијата на Махмуд Ал-Мабух од јануари 2010 година, Киријаку истакнува дека станува збор за операција што Американците ја проучуваат со години.„Тие (Мосад) убија човек во хотелска соба во Дубаи, а потоа откако го убија, некако успеаја да ја заклучат собата одвнатре“, рече Киријаку (4:12).Киријаку, исто така, за време на подкастот рече дека американско-израелскиот сојуз е значително различен на разузнавачко ниво отколку што изгледа само од перспектива на американско-израелските односи.„Кога првпат се расправав со поранешниот директор на Мосад за Пирс Морган, човекот не престануваше да се смее саркастично. Му реков дека Израел ги шпионирал САД, а тој велеше: „О, не, не беше Џонатан Полард“. Потоа му реков, па, Џонатан Полард беше уапсен во 1985 година, а вие ги шпиониравте САД до 2004 година“, рече Киријаку (видео од 10:15 минути).Киријаку заклучува дека ним, или на американската разузнавачка заедница, им е строго забрането да шпионираат врз Израел. „Замислете, ако некој фатеше оперативец на ЦИА како шпионира врз Израел, мислам дека секој член на Конгресот би ја барал главата на директорот на ЦИА“, заклучи Киријаку.

