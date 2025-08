Поранешен палестински репрезентативец убиен во израелски воздушен напад врз Газа

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот палестински фудбалски репрезентативец Сулејман Ал-Абид е убиен во израелски воздушен напад врз Газа, потврдија локални извори.Ал-Абид беше признат како еден од најталентираните фудбалери од Појасот Газа и со години го носеше дресот и капитенската лента на клубот Ал Шати, каде што остави длабок белег како лидер и инспирација за генерации млади спортисти.Роден на 24 март 1984 година, тој ја изгради својата кариера и покрај тешките услови во кои живеат и тренираат палестинските спортисти. Неговиот придонес во палестинскиот фудбал беше неизмерен, како на теренот, така и надвор од него.

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H— Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025

Веста за неговата смрт предизвика шок и тага во спортските кругови низ цела Палестина и арапскиот свет. Бројни спортски организации, поранешни соиграчи и навивачи изразија сочувство и негодување поради континуираното страдање на цивилното население, вклучително и спортистите.Сулејман Ал-Обаид е друго име на списокот на палестински спортисти кои ги загубија животите за време на војната во Газа, чиј интензитет не покажува знаци на намалување.



Пронајдете не на следниве мрежи: