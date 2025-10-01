Поранешен помошник на Трамп стана произраелски лобист, доби 6 милиони долари за „борба против антисемитизмот“

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот шеф на кампањата на американскиот претседател Доналд Трамп, Бред Парскејл, се регистрираше како странски агент за Израел, ангажиран да креира дигитални кампањи за борба против антисемитизмот со договор вреден 6 милиони долари.Парскејл поднесе документи согласно Законот за регистрација на странски агенти (FARA), наведувајќи дека почнал да работи за израелската влада на 18 септември.Тој регистрирал компанија наречена Clocktower X LLC и првенствено комуницира со израелскиот министер за надворешни работи и Еран Шајович, кој е наведен како началник на кабинетот во израелското Министерство за надворешни работи, според неговиот профил на LinkedIn.Договорот на Парскејл првпат беше објавен од Институтот за одговорна државна управа Квинси, тинк-тенк со седиште во Вашингтон кој се залага за воздржаност во надворешната политика.Според договорот, неговата компанија е ангажирана да креира содржина од која најмалку 80 проценти е „прилагодена за генерацијата Z, на платформи како што се TikTok, Instagram, YouTube, подкасти и други релевантни дигитални и емитувачки канали“.Во договорот, исто така, се наведува дека „агенцијата ќе обезбеди стратешки комуникации, планирање и медиумски услуги како поддршка на ангажманот на Клиентот од страна на Државата Израел за развој и спроведување на кампања низ цела САД за борба против антисемитизмот“.Парскејл ја водеше дигиталната страна на кампањата на Трамп во 2016 година и ја ангажираше контроверзната фирма за дигитално микротаргетирање „Кембриџ Аналитика“.Тој беше и шеф на тимот за кампањата на Трамп во 2020 година, но беше деградиран на позицијата виш советник во јули истата година. Во октомври 2020 година, тој поднесе оставка од работа во кампањата на Трамп.

Пронајдете не на следниве мрежи: