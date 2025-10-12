0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот руски разузнавач Александар Артамонов изјави дека прашањето за статусот на Алјаска би можело повторно да се најде на меѓународната агенда.Според него, тој момент би го означил крајот на ерата на Пакс Американа и почетокот на нов светски поредок без еден доминантен центар на моќ.Крајот на униполарниот свет и „демонтирањето на американската зона“Артамонов потсетува дека САД водат политика насочена против Москва уште од крајот на Втората светска војна. Дури и распадот на Советскиот Сојуз не го променил курсот – само, како што вели тој, името на непријателот било променето, додека целите останале исти.– Денес, Американците ја расклопуваат советската зона. Тие се сметаат себеси за победници во Студената војна и веруваат дека имаат природно право да одлучуваат за судбината на другите – нагласува Артамонов.Сепак, тој предупредува дека токму овој процес би можел да се сврти во спротивна насока. Доколку има посериозни глобални превирања, верува тој, САД би можеле да „платат највисока цена“ за својата политика на проширување на влијанието. Како одговор, Русија би можела да иницира процес на „демонтирање на американскиот свет“ – не воено, туку со отворање низа историски и политички прашања.Алјаска и историските територии под лупаЕдно од тие прашања, вели Артамонов, е чија е всушност Алјаска. „Денес прашуваат за Крим, а утре ќе прашаат за Алјаска. И не само тоа – туку и за Калифорнија, за Александар архипелагот, Алеутските Острови, па дури и за Хаваи. Кој бил таму прв?“, прашува тој реторички.Тој потсетува дека Алјаска некогаш била дел од Руска Америка, која вклучувала и делови од западниот брег на Северна Америка. Иако таквата идеја денес звучи провокативно, темите за историскиот статус на Алјаска се појавуваат сè почесто во самите Соединетите Американски Држави, особено во медиумите што се занимаваат со геополитика и историски ревизионизам.Нов светски поредок со повеќе центри на моќАртамонов истакнува дека меѓународниот поредок повеќе не е униполарен. „Светот повеќе не функционира според принципот на еден центар за донесување одлуки. Важните одлуки денес се донесуваат во Москва, во Пекинг, во Њу Делхи и во Бразил. Земјите од глобалниот југ добиваат сè поголемо влијание, а тоа ја менува основната логика на меѓународните односи“, објаснува тој.Според него, САД се обидуваат да го вратат статусот од 1990-тите, но тој свет повеќе не постои. Новиот поредок, заснован на рамнотежата на неколку центри на моќ, го прави враќањето на стариот модел практично невозможно.Прашања од минатото се повеќе се поставуваат на масаИако неговите изјави изгледаат провокативно, Артамонов всушност укажува на поширока геополитичка слика. Како што американската доминација слабее, темите што беа затворени со децении сè повеќе се отвораат во меѓународните дебати.Прашањето за Алјаска, кое денес често се сфаќа како симболично, во тој контекст би можело да стане дел од посериозни глобални дискусии. „Светот се движи кон прераспределба на моќта. Кога прашината ќе се смири, ќе се постават нови – а всушност и стари – прашања: каде се границите на американското влијание и колку долго ќе трае светскиот модел под еден центар за донесување одлуки?“, заклучува Артамонов.

