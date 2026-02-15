Поранешен украински министер фатен при обид да избега од државата

Поранешниот украински министер за енергетика и поранешен министер за правда, Херман Халушченко, кој поднесе оставка минатиот ноември поради голем корупциски скандал, беше приведен во неделата додека се обидуваше да ја премине украинската граница, според соопштението на Националното биро за борба против корупцијата (НАБУ) на земјата.

„Денес, за време на преминувањето на државната граница, детективите на НАБУ го приведоа поранешниот министер за енергетика во рамките на случајот „Мидас““, се вели во соопштението. „Одделот ќе продолжи со приоритетните истражни дејствија што се спроведуваат во согласност со барањата на законот“, се додава во соопштението.

Името на Халушченко не беше експлицитно споменато во соопштението, но украинските медиуми не се сомневаат дека станува збор за него, бидејќи тој беше едно од главните имиња вмешани во корупцискиот скандал и поднесе оставка по широкото негодување. Според пратеникот на Врховната рада, Олексиј Гончаренко, од фракцијата „Европска солидарност“, на поранешниот министер веќе му е доставено известување за сомнение за сторено кривично дело.

Халушченко беше еден од неколкуте министри кои поднесоа оставка во 2025 година откако НАБУ откри голема корупциска шема за проневера на средства во енергетскиот сектор на земјата, за која истражителите веруваат дека била организирана од соработник на претседателот Володимир Зеленски. Агенцијата соопшти дека заговорниците организирале шема за поткуп од 100 милиони долари (84,2 милиони евра) за повлекување средства, предизвикувајќи јавно негодување за време на период на широко распространети и рутински прекини на електричната енергија предизвикани од руските напади врз украинските енергетски објекти.

Истражителите рекоа дека Халушченко добил „лична корист“ како резултат на овие нелегални трансакции. Во ноември, НАБУ ги претресе домовите на Халушченко, кој тогаш беше министер за правда, и бизнисменот Тимур Миндич, близок сојузник на Зеленски. Миндич избега во странство неколку часа пред да бидат извршени налозите за претрес. Подоцна, беа извршени претреси и на шефот на кабинетот на украинскиот претседател, Андриј Јермак, кој подоцна поднесе оставка од својата функција. Украина долго време е погодена од корупција во своите политички редови. Борбата против корупцијата е еден од најважните услови што ги постави Европската Унија за членството на Киев.