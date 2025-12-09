Поранешен ЦИА-агент ги открива петте најопасни земји на светот!

0 SHARES Сподели Твитни

Сведоштвото на поранешниот оперативец на ЦИА, Џон Киријаку, открива шокантна и во исто време вознемирувачка реалност за најризичните точки на планетата. Човек кој во име на разузнавањето работел во 72 држави, не раскажува приказни за егзотика и авантури – туку за постојана закана, заседи, хаос и смрт.

Иако Стејт Департментот на САД редовно ги предупредува своите граѓани да ги избегнуваат државите со највисоко ниво на ризик – Иран, Украина, Судан, Сирија и Русија – Киријаку оди уште подлабоко. Во интервју за LADBible Stories, тој вели дека речиси сите земји каде што работел биле „ужасни“, но пет од нив се издвојуваат како вистински црни точки на светската карта: Јемен, Сомалија, Газа, Авганистан и делови од Пакистан.

Според неговите зборови, во овие региони претпазливоста не е избор, туку единствената граница меѓу животот и смртта. Киријаку пет пати го посетил Јемен, а секое патување било „полошо од претходното“. Денес оваа земја е под највисоко ниво на предупредување поради постојани немири, тероризам, криминал и сериозни здравствени ризици – но она што тој го видел на терен е дури и поцрно од официјалните извештаи.

Во текот на неговата последна мисија, оперативците биле сместени во хотел опколен со деветметарски ѕид за заштита од експлозии. Но дури ни ваквата екстремна мерка не спасила животи. Само 24 часа по неговото пристигнување, група јужнокорејски дипломати биле нападнати во заседа веднаш по напуштањето на аеродромот. Сите шестмина биле убиени на лице место.

Уште пострашно, истата судбина ги снајде и нивните разузнавачки тимови кои биле испратени да ги истражат убиствата – и тие биле ликвидирани.

„Јужнокорејците едноставно ја затворија амбасадата и заминаа. Земјата е премногу опасна“, сведочи Киријаку, со тон што не остава простор за сомнеж.

Неговите раскажувања се мрачен потсетник дека нестабилноста во одредени региони може да има страшни последици – не само за дипломатите и воените сили, туку и за секој случаен патник кој по грешка би се нашол во овие области.

Според Киријаку, светската безбедносна состојба е во момент на екстремна тензија. Меѓународните односи се затегнати до крајна точка, а развојот на ситуацијата – како што тој предупредува – е целосно непредвидлив.

