Поранешен шеф на британската разузнавачка служба: Ако Трамп и Путин постигнат договор денес, тоа ќе биде многу лоша вест за Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот шеф на британската разузнавачка служба МИ6, Сер Џон Соерс, коментираше за важноста и потенцијалните опасности од мировниот договор што би можел да произлезе од денешниот состанок во Алјаска, предупредувајќи дека таков развој на настаните би можел да претставува лоша вест за Украина.Во интервју за „Скај њуз“, Соерс нагласи дека е претпазлив во врска со очекувањата за исходот од овој состанок и изрази длабока загриженост за влијанието што неочекуваниот или некоординираниот договор би можел да го има врз иднината на Украина.„Не очекувам од овој состанок да произлезе јасен и одржлив план за мир“, рече Соерс. „Но, ако се случи спротивното – ако се постигне таков договор, тоа би бил многу неповолен развој на настаните за Украина. Ако рускиот претседател Владимир Путин успее да го позиционира Доналд Трамп – кој би можел да се врати на власт – поблиску до визијата на Кремљ за завршување на војната, тогаш постои реален ризик Украина да биде принудена да прифати услови диктирани од Москва“, додаде тој, пренесува Скај њуз.Според Соерс, таков договор нема да донесе праведен и траен мир, туку повеќе би претставувал наметнување од страна на Русија, што би го загрозило суверенитетот и независната иднина на Украина. Тој предупреди дека брзоплет договор, постигнат без целосно вклучување и консензус на Киев и неговите западни сојузници, всушност би можел да означи стратешки пораз за Украина и камуфлирана победа за Кремљ.Сепак, и покрај неговиот отворен скептицизам кон намерите на Путин, Соерс не ја исклучи целосно можноста состанокот во Алјаска да претставува прв чекор кон поширок дипломатски процес.„Секој искрен обид за ставање крај на војната, мислам, е добредојден. Иако лично останувам многу скептичен кон мотивите и сериозноста на Путин, постои мал прозорец на можности оваа средба да послужи како почеток на нов пат кон мир“, изјави тој.Како заклучок, поранешниот шеф на МИ6 нагласи дека меѓународната заедница мора да остане будна и обединета во својот став за да се осигура дека секое решение за конфликтот е фер и ги почитува територијалниот интегритет и суверените права на Украина.

Пронајдете не на следниве мрежи: