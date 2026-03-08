Поранешен шеф на ЦИА: Нападите на Трамп врз Иран се катастрофална грешка

Поранешниот директор на ЦИА, Џон Бренан, изјави дека воените напади на претседателот Доналд Трамп врз Иран биле „драстично лоша грешка“. Во емисијата „The Weeknight“ на MS NOW, Бренан ги спореди нападите со американската инвазија на Ирак во 2003 година, за која тврди дека предизвикала децении хаос.

„Мислам дека ова е втор пат во овој век САД да направат катастрофална грешка со влегувањето во конфликт на Блискиот Исток. Првиот пат беше во 2003 година кога го нападнавме Ирак, што предизвика години и години хаос, насилство и тероризам“, рече Бренан.

„Тоа доведе до подемот на ИСИС и ние сè уште се опоравуваме 20 години од тој хаос. Сега го започнуваме овој голем напад врз Иран, многу голема земја, многу поголема од Ирак“, додаде тој. „Она што го видовме во последните денови е катастрофален напад врз Иран и иранската влада. Иранскиот режим не се откажува и напаѓа блиски цели со сите средства што му се на располагање, без разлика дали се тоа американски бази или арапски држави од Заливот.“

„Сведоци сме на трагична, бесмислена и непотребна загуба на животи. Како што рече сенаторот Ворнер, немаше непосредна закана“, продолжи Бренан. „Мислам дека е јасно дека администрацијата сега измислува приказни за да се обиде да го оправда она што се случува.“

„Она што ми е јасно е дека Бенјамин Нетанјаху, кој долго време сакаше ваков вид воена операција против Иран, успеа да го придобие Трамп и да го вклучи во ова“, заклучи Бренан, кој ја предводеше ЦИА од 2013 до 2017 година.