Поранешен шпион на КГБ го предупредува претседателот Путин да не оди во Будимпешта – Британците му планирале атентат

Рускиот претедател Владимир Путин доби драматично предупредување за наводен „британски заговор за атентат“ што го очекува доколку отпатува во Унгарија на средба со Доналд Трамп.

Предупредувањето дојде од Андреј Безруков, полковник на Руската служба за надворешно разузнавање (СВР) и поранешен таен агент кој со години работел во САД, пишува Express.co.uk.

Безруков упати директен апел до рускиот претседател: „Не одете во Будимпешта“, повикувајќи го очекуваната средба со Трамп во градот на Дунав итно да ја премести во Дубаи за да се избегне, како што тврди, „апсолутно предавничка операција“ што ја подготвуваат Британците.

„Имам многу, многу сериозни загрижености во врска со Будимпешта“, рече Безруков, чиј таен идентитет беше откриен во 2010 година кога ФБИ ја приведе руската шпионка Ана Чепмен. И двајцата беа дел од голема размена на шпиони истата година, што вклучуваше размена на десет руски агенти за четири лица кои отслужуваа казна во Русија за шпионажа за Западот.

Според Безруков, „целиот менталитет“ на Британците „е структуриран на таков начин што ако Путин не постои, тогаш нема проблем… прво, Русија ќе се распадне“, тврди тој во гостување на руската државна телевизија.

Поранешниот агент додаде дека владејачката класа во Лондон „разбира дека Велика Британија наскоро би можела да престане да постои“.

„На крајот на краиштата, елитата во неа, која беше многу, многу организирана банда, сега ја губи својата моќ, не затоа што се справува лошо, туку затоа што самата земја драстично се менува, се топи“, рече тој.

„А за нив, удар врз нас, вклучително и апсолутно предавничка операција што би можела да се спроведе врз основа на овој состанок во Будимпешта, е одлука“, продолжи тој, не нудејќи докази за своите тврдења.

„И тие ќе го сторат тоа. Ќе ризикуваат сè, затоа што сега ризикуваат сè. И затоа би советувал силно Путин да не оди во Будимпешта.“

Водечкиот ТВ пропагандист на Кремљ, Владимир Соловјов, го праша агентот како да го избегне ризикот од атентат.

„Постои прекрасна земја наречена Обединети Арапски Емирати (која би можела да биде домаќин на разговорите Трамп-Путин)“, одговори Безруков.

Соловјов забележа дека Путин е „толку храбар“ што веројатно сепак ќе го преземе ризикот да патува во Будимпешта.

„Понекогаш не е добро… Врховниот командант (Путин) ја претставува земјата, а тука интересите на земјата се поважни од храброста на една личност…“, заклучи Безруков.

Андреј Безруков (65) е поранешен шпион на КГБ и СВР кој со децении работел како „спијач“ во САД под псевдонимот Доналд Хауард Хитфилд, заедно со неговата сопруга и колешка агент Елена Вавилова, позната како Трејси Ен Фоли. Двојката израснала два сина, Тимоти и Александар, кои немале поим дека нивните родители се шпиони.

Безруков во моментов е професор на Московскиот државен институт за меѓународни односи (МГИМО) и советник на државниот нафтен гигант Роснефт.

Патувањето во Будимпешта би било првото патување на Путин во земја од Европската Унија од почетокот на инвазијата на Украина во февруари 2022 година. Унгарија ја увери Москва дека нема да постапи по потерницата издадена од Меѓународниот кривичен суд (МКС) за Путин. Потерницата се однесува на наводната нелегална депортација на украински деца во Русија, што се смета за воено злосторство.