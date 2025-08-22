Поранешната Мис Универзум почина: Остави неизбришлив белег и инспирираше генерации

0 SHARES Сподели Твитни

Единствената жена од Аргентина која досега ја освои титулата Мис Универзум, Норма Нолан, почина на 20 август на 87-годишна возраст. Веста беше потврдена во четврток, 21 август, од бројни портали специјализирани за натпревари за убавина.Родена во Венадо Туерто, со ирско и италијанско потекло, Норма Нолан беше крунисана за Мис Универзум на 14 јули 1962 година , во „Аудиториумот Мајами Бич“ пред 7.000 луѓе. Тогаш имаше 24 години . По ова достигнување, таа започна национална турнеја низ нејзината родна земја и работеше на бројни рекламни кампањи.Како дел од наградата, таа доби 15.000 долари и разни стипендии. Подоцна се врати во Буенос Аирес, каде што ја продолжи својата кариера како модел. Познато е дека се омажила во 1966 година и родила ќерка. Во 1969 година, учествувала како член на жирито на изборот за Мис Универзум, а потоа се пензионирала од светот на забавата и модата . View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)Таа живее во Мајами со децении и водеше приватен живот, ретко се појавуваше во јавност или даваше интервјуа.Организацијата „Мис Универзум“ објави соопштение на својот официјален Инстаграм профил, изразувајќи „искрено сочувство“ до семејството, пријателите и сите „допрени од животот на Мис Универзум 1962“.„Како прва жена од Аргентина што ја носеше круната на Мис Универзум, нејзината елеганција, убавина и пионерски дух оставија неизбришлив белег во нашата историја и ги инспирираа идните генерации. Нека нејзината меморија продолжи да свети како симбол на грациозност, сила и наследство“, се вели во соопштението.

